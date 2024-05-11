Деметриус Джонсон сказал, сколько заработал за размещение его персонажа в играх UFC

Бывший чемпион UFC американец Деметриус Джонсон рассказал о доходах, которые он получил за размещение его персонажа в серии игр UFC, разработанных компанией Electronic Arts.

«Однажды дома я играл в видеоигры, и мне пришло письмо: «Эй, поскольку твой персонаж часто используется в видеоигре, мы высылаем тебе чек». Самый первый чек за участие в видеоигре составил $ 25 тыс. Многие говорят: «И это всё?» Ребята, подумайте: $ 25 тыс. за участие видеоигре, а не за то, что меня ударили по лицу. Я был в восторге.

С момента моего первого включения в игру в 2014 году общая заработанная сумма составила $ 72,5 тыс. И я считаю, что это просто невероятно – зарабатывать такие деньги, не получая при этом удары в голову», — сказал Джонсон на своём YouTube-канале.