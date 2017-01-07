Джонс: Роузи должна продолжать драться, она всё ещё легенда

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весесчитает, чтоне стоит заканчивать карьеру после поражения от. Нуньес нокаутировала Роузи в первом раунде.«Думаю, она должна продолжать драться. Возможно, она уже не будет неукротимой и непобеждённой, но она всё ещё легенда. Не согласен, что она была переоценена. Просто все поняли, что в стойке она не так хороша, как в партере. Был бы рад увидеть, как она вернётся. До сих пор верю, что она способна победить любую соперницу в любой момент», — приводит слова Джонса TMZ.