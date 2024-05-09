«Он может добиться успеха». Кормье — о возможном переходе Алекса Перейры в тяжёлый вес

Член Зала Славы UFC Даниэль Кормье считает, что действующему чемпиону UFC в полутяжёлом весе бразильцу Алексу Перейре удастся успешно проявить себя в тяжёлом дивизионе.

«Он может добиться успеха в тяжёлом весе. Я больше не ставлю против Алекса Перейры и больше не говорю, что он на что-то не способен. Алекс снова и снова доказывает, что может делать всё, что захочет. У каждого испытания есть свои сложности, и каждое великое дело будет трудным.

Если бы он выступал в тяжёлом весе, то возникли бы некоторые проблемы. Но препятствия всё ещё есть и в его дивизионе. Когда он перейдёт в тяжёлый вес, то ему придётся столкнуться с такими парнями, как Том Аспиналл или Кёртис Блэйдс — они способны создать проблемы своими габаритами и борьбой. Но это не невозможно. Думать, что Алекс не добьётся успеха, было бы огромной ошибкой. Если Алекс может стать тем парнем, который выиграет третий пояс, то об этом чуваке лучше говорить как о величайшем бойце всех времён», — приводит слова Кормье портал MMAJunkie.