Роуч плевался кровью после тренировки с Котто

Тренер пуэрториканского боксёрарассказал, что его подопечный находится в отличной форме перед поединком против. Бой запланирован на 25 февраля во Фриско, США.«У Котто прекрасный удар левой. Мне кажется, он стал бить ещё сильнее. Киркленд — опасный соперник, и если бы я не считал, что Котто силён, боя бы не было. Буквально пару дней назад мы отрабатывали удары по корпусу. Ночью я плевался кровью. У Мигеля очень мощный удар. Я рад, что мы снова работаем вместе», — приводит слова Роуча BoxingScene.