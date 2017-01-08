Роуч плевался кровью после тренировки с Котто

Тренер пуэрториканского боксёра Мигеля Котто Фредди Роуч рассказал, что его подопечный находится в отличной форме перед поединком против Джеймса Киркленда. Бой запланирован на 25 февраля во Фриско, США.
«У Котто прекрасный удар левой. Мне кажется, он стал бить ещё сильнее. Киркленд — опасный соперник, и если бы я не считал, что Котто силён, боя бы не было. Буквально пару дней назад мы отрабатывали удары по корпусу. Ночью я плевался кровью. У Мигеля очень мощный удар. Я рад, что мы снова работаем вместе», — приводит слова Роуча BoxingScene.