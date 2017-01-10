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Флорес: Беллью ждёт очень тяжёлый бой с Хэем

10 января 2017, вторник. 12:29. Бокс/ММА
Американский боксёр Би Джей Флорес считает, что чемпион мира WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью допустил ошибку, решив выйти на ринг против Дэвида Хэя в супертяжёлом весе без разминочных боёв. Встреча этих боксёров запланирована на 4 марта в Лондоне.

«Беллью хороший «круизёр», и он силён в этом дивизионе. Но ему нужно было бы провести пару разминочных боёв в супертяжёлом весе, потому что сейчас Дэвид Хэй — это уже не тот парень, с которым он спарринговал семь-восемь лет назад. Тони следовало бы провести два разминочных боя, ну или хотя бы один. Будет просто слишком большая разница в силе. И я думаю, что Дэвид не только более мощный панчер и крупный парень, но и лучше как боксёр. Это будет тяжёлая ночь для Тони», — приводит слова Флореса BoxingScene.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Дэвид Хэй
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