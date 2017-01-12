Хан: проведу бой против Брука после его поединка со Спенсом

Британский боксёротреагировал на информацию о том, что его потенциальный соперник чемпион IBF во втором полусреднем веседолжен провести обязательную защиту титула в поединке с«Наш бой будет ещё лучше, если титул чемпиона будет на кону. Келл знает, что бой со мной будет самым большим и прибыльным в его карьере. Я нахожусь на другом уровне, я могу выйти против других боксёров и заработать те же деньги. Я хочу, чтобы он удержал титул IBF, тогда наш бой будет стоить больше. У него есть обязательная защита против Эррола Спенса. Я позволю ему сделать это, после чего мы можем провести бой между собой», — приводит слова Хана talkSPORT.