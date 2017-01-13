Александр Димитренко проведёт следующий бой против Адриана Граната

Выступающий под немецким флагом украинец(38-3, 24 KO) проведёт свой следующий поединок против небитого шведа(14-0-0, 13 КО), сообщает Figthnews со ссылкой на промоутера Эрола Сейлана. Встреча этих боксёров состоится 18 марта в Мальмё (Швеция). Изначально на эту дату у Граната был запланирован бой с малоизвестным Богданом Дину (16-0-0, 12 КО).Димитренко провёл свой последний бой в начале октября прошлого года против Джозефа Паркера, от которого потерпел поражение нокаутом.