Лара: Головкин, Альварес… Я готов драться с лучшими

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBAпрокомментировал свою победу нади заявил, что готов сразиться с любым соперником. В четвёртом раунде кубинец левым апперкотом отправил соперника на пол, Форман смог встать до окончания счёта, но был сильно потрясён, и рефери решил остановить поединок.«Я очень доволен своим выступлением. Форман был немного неудобен, так что мне пришлось приспосабливаться, но в итоге мы его вынесли. Я готов боксировать против лучших в мире — Головкина, Альвареса. Против кого угодно из тех, кто захочет выйти со мной на ринг», — приводит слова Лары Boxing247.