Беллью: я вкалываю, пока Хэй позирует на солнце

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBCрассказал о своей подготовке к матчу с экс-чемпионом двух категорий, отметив разницу в подходах между ним и собой.«Я в отличной форме и готов к бою. Сейчас я вешу 225 фунтов и нахожусь в фантастической форме. Пока Хэй позирует на солнце, я работаю в прохладе. Я не позер и не любитель пляжей, я семейный человек, и мне нравится быть дома. Я работаю изо всех сил», — рассказал Беллью Sky Sports.Беллью и Хэй сразятся 4 марта в Лондоне.