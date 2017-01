Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весевыложил на своём официальном канале видеоклип, снятый на его рэп-композицию If You Show Up. За сутки ролик набрал свыше 420 тыс. просмотров.If You Show Up — это дисс (так называется проявление в тексте неуважения со стороны одного рэпера к другому) на рэпера Soulja Boy, у которого возник конфликт с Криссом Брауном. Рэперы намерены решить этот конфликт на боксёрском ринге.Тайсон поддерживает Брауна и готовит его к предстоящему трёхраундовому бою, запланированному на март. Наставником Soulja Boy будет Флойд Мейвезер-младший.