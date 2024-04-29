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Хорхе Масвидаль заработал несколько миллионов долларов за первый бой с Камару Усманом

Хорхе Масвидаль заработал несколько миллионов долларов за первый бой с Камару Усманом
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Популярный боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль заявил, что заработал порядка $ 5 млн за первый бой с экс-чемпионом UFC в весе до 77 кг Камару Усманом, который состоялся на турнире UFC 251.

«В итоге нам удалось собрать 1,3 миллиона покупок платных просмотров. Если бы я не подписал контракт с UFC, в котором мне гарантировался процент с этих покупок, то мне бы близко не выплатили $ 5 млн. У меня было бы чувство, что мной воспользовались. Если бы у меня получилось продать 100 миллионов покупок платной трансляции, то мне хотелось бы получить гораздо большую долю, чем вы, ребята, предлагаете мне в гарантированной выплате.

За шесть дней до боя между Усманом и Бёрнсом, Гилберт слёг с коронавирусом. После этого UFC позвонили мне и предложили перелететь через весь мир и за эти шесть дней сбросить девять килограммов, чтобы сразиться за титул чемпиона мира. Во всём мире был один засранец, который мог бы принять этот звонок и это я. Но мне нужно было заплатить, и заплатить чертовски щедро за то, что я это сделал. Поэтому они уступили всем моим требованиям, которые у меня были. И если уж на то пошло, я вёл себя, как бандит, потому что получил то, что хотел», — приводит слова Хорхе портал MMA Mania.

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