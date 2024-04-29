Рой Джонс оценил выступление российских боксёров на чемпионате Европы

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Международного Зала славы, американец Рой Джонс-младший прокомментировал выступление любительской сборной России на чемпионате Европы, прошедшем с 18 по 28 апреля в Белграде (Сербия).

«Я видел несколько боёв. То, что я увидел, мне очень понравилось. У российских боксёров хорошая основа, они очень сильные и умные. Отличное выступление», — приводит слова Джонса издание ТАСС.

Напомним, на минувшем чемпионате Европы российские боксёры завоевали 11 золотых (три – женщины), восемь серебряных (семь – женщины) и одну бронзовую награды. Национальная сборная победила в общекомандном зачёте.

Ранее в Федерации бокса России подвели итоги чемпионата Европы — 2024.