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Царукян: я в UFC – залётный человек, это получилось случайно

Царукян: я в UFC – залётный человек, это получилось случайно
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о начале своей карьеры в смешанных единоборствах.

«Вообще, в целом, я залётный человек здесь. Это получилось случайно. Я хотел для себя подраться. Мне отец сказал: «Пару раз подерёшься, и дальше не надо». И так получилось, что завертелось (смеётся).

Когда у меня серия была 13 боёв, я даже не думал о UFC. Мне менеджер сказал, что меня могут подписать в UFC, а мне был 21 год. Я подумал: «какое UFC?» — и пошёл дальше драться. Просто нравилось, получал удовольствие.

Я был молодой, я не работал, не учился, что мне делать? Главное, чтобы отец видел, что я чем-то занимаюсь, и не бездельник. Так бы взял к себе на работу», — сказал Царукян в подкасте Main Event.

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