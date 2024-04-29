Царукян: я в UFC – залётный человек, это получилось случайно

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о начале своей карьеры в смешанных единоборствах.

«Вообще, в целом, я залётный человек здесь. Это получилось случайно. Я хотел для себя подраться. Мне отец сказал: «Пару раз подерёшься, и дальше не надо». И так получилось, что завертелось (смеётся).

Когда у меня серия была 13 боёв, я даже не думал о UFC. Мне менеджер сказал, что меня могут подписать в UFC, а мне был 21 год. Я подумал: «какое UFC?» — и пошёл дальше драться. Просто нравилось, получал удовольствие.

Я был молодой, я не работал, не учился, что мне делать? Главное, чтобы отец видел, что я чем-то занимаюсь, и не бездельник. Так бы взял к себе на работу», — сказал Царукян в подкасте Main Event.