«Этот парень никто». Колби Ковингтон — о потенциальном поединке с Ианом Гарри

Известный американский боец Колби Ковингтон высказался в адрес непобеждённого ирландского проспекта Иана Гарри, а также прокомментировал потенциальный бой с ним.

«Есть один парень, который вызывал меня. Этот парень, Иан Гарри, он никто. Я поставил ему несколько условий и сказал: «Эй, парень, если ты хочешь драться со мной, ты должен показать, что серьёзно относишься к бизнесу». Когда я занимаюсь бизнесом, то отношусь к этому серьёзно и никогда не отказываюсь от поединка. У меня были травмы, но это ничего не меняло. Я выходил на бои, потому что люблю UFC — это величайшая лига в мире. Так что он должен показать мне, что настроен серьёзно.

Кстати говоря, Иан должен был присутствовать на пресс-конференции к турниру UFC 296. Но он не пришёл, потому что знал, что на сцене буду я, и у нас возникнут разногласия. Это говорит о том, что он настроен несерьёзно», — приводит слова Колби портал MMA Fighting.