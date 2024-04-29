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Колби Ковингтон рассказал, когда планирует вернуться в октагон

Колби Ковингтон рассказал, когда планирует вернуться в октагон
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Бывший временный чемпион UFC в полусредней весовой категории, американец Колби Ковингтон высказался о своём возвращении в октагон.

«Мне кажется, что вы увидите меня на Международной неделе боёв (она состоится в конце июня. — Прим. «Чемпионата»). Главный вопрос — кто будет моим соперником. У меня остались незаконченные дела с Леоном Эдвардсом. В том поединке я сломал ногу в трёх разных местах в самом начале боя. Вероятно, мне придётся подраться с кем-нибудь ещё, чтобы провести с ним реванш. Поэтому мне безразлично, кто будет моим следующим оппонентом», — приводит слова Колби портал MMA Fighting.

Напомним, в последний раз Колби Ковингтон выходил в октагон на турнире UFC 296. Тогда его оппонентом был действующий чемпион UFC Леон Эдвардс. Бой завершился победой Эдвардса единогласным решением судей.

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