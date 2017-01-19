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175 лет назад 2016
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Нуньес: Роузи, перейди в другой зал и возвращайся более сильной

19 января 2017, четверг. 14:48. Бокс/ММА
Чемпионка UFC в полулёгком весе Аманда Нуньес надеется, что Ронда Роузи найдёт в себе силы оправиться от поражения и вернуться более сильной. Прежде Нуньес, которая нокаутировала Роузи за 48 секунд, выражала мнение, что время американки в ММА подошло к концу и ей стоит завершить карьеру.

«Я уже проходила подобный момент в своей карьере. Проигрывать тяжело, но если ты сильна, то сможешь вернуться, как это сделала я. Внеси какие-то изменения, корректировки. Семья должна помочь, быть рядом. Внеси изменения в свой тренировочный лагерь, перейди в другой зал и вернись более сильной», — приводит слова Нуньес MMAFighting.
Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
Теги
UFC Ронда Роузи
Новости. Бокс/ММА
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