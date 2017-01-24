Хэй: Беллью кажется нервным и толстым, он будет быстро нокаутирован

Британский супертяжеловесвыразил уверенность в том, что одержит досрочную победу над своим соотечественником, бой с которым запланирован на 4 марта в Лондоне.«Ему нужно чем-то повысить свою уверенность. Поэтому он говорит, что у меня нет мужества… Иногда человек говорит так много, что сам начинает верить в свою ложь. Реальность же такова, что он знает, что я атлетичен и обладаю сильным ударом. Так что если он не собирается добиться трансплантации подбородка, то…На последней встрече лицом к лицу он был чрезвычайно нервозным. Он казался толстым. Он выглядел так, будто собирается быть нокаутированным очень быстро», — приводит слова Хэя Sky Sports.