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175 лет назад 2016
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Хэй: Беллью кажется нервным и толстым, он будет быстро нокаутирован

24 января 2017, вторник. 12:34. Бокс/ММА
Британский супертяжеловес Дэвид Хэй выразил уверенность в том, что одержит досрочную победу над своим соотечественником Тони Беллью, бой с которым запланирован на 4 марта в Лондоне.

«Ему нужно чем-то повысить свою уверенность. Поэтому он говорит, что у меня нет мужества… Иногда человек говорит так много, что сам начинает верить в свою ложь. Реальность же такова, что он знает, что я атлетичен и обладаю сильным ударом. Так что если он не собирается добиться трансплантации подбородка, то…

На последней встрече лицом к лицу он был чрезвычайно нервозным. Он казался толстым. Он выглядел так, будто собирается быть нокаутированным очень быстро», — приводит слова Хэя Sky Sports.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Дэвид Хэй
Новости. Бокс/ММА
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