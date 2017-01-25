Ортиса не накажут за отказ отпустить Соннена

Бывшего чемпиона UFC Тито Ортиса не накажут за избыточное удержание Чейла Соннена удушающим приёмом.
Бойцы встречались на Bellator 170, и Ортис победил удушающим приёмом в первом раунде. Он не отпускал соперника, даже когда тот сдался, и не сразу отреагировал на требование рефери. После боя Ортис объяснил это словами Соннена перед схваткой, вызвавшими у него злобу.
«Мы не рассматриваем этот момент. Рефери Джон Маккарти быстро справился с ситуацией, заставил Ортиса отпустить Соннена. Если бы судьи хотели наказать бойца, они бы пришли к нам и это обсудили. Но такого не было», — приводит слова директора атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера MMA Fighting.