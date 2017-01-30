Паркер: мне всё равно, где драться с Фьюри, я мотивирован нокаутировать его

Чемпион мира WBO в супертяжёлом весесказал, что ему всё равно, где пройдёт бой с обязательным претендентом на его титул британцем Хьюи Фьюри.«Мне всё равно, где драться. Большинство своих поединков я провёл в Новой Зеландии, но люди забывают, что я два раза дрался в Америке, проводил поединки в Германии и Самоа. Так что не имеет значения, где будет бой. Я буду чувствовать себя комфортно в любых условиях.Да, в Новой Зеландии у меня большая поддержка болельщиков, но если я буду усердно тренироваться, то буду чувствовать себя комфортно везде. И это, вероятно, придаст мне больше мотивации, чтобы нокаутировать его», — цитирует Паркера Sky Sports.