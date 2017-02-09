Мигель Котто готов вернуться к обсуждению боя с Хуаном Мануэлем Маркесом

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях(40-5-0, 33 КО) заявил о готовности вернуться к обсуждению возможного поединка с(56-7-1, 49 КО). Ранее у пуэрториканца сорвался бой с Джеймсом Кирклендом из-за того, что американец получил перелом носа на финальной стадии подготовки к поединку.До того как Котто договорился о бое с Кирклендом, он вёл активные переговоры с Маркесом. Однако тогда сторонам не удалось договориться о весовой категории. Котто настаивал на проведении боя в промежуточном весе от 150 до 154 фунтов, в то время как Маркес не желал подниматься выше 147 фунтов.«Бой с Маркесом — это хороший поединок. Нам нужно выложить все карты на стол, и если этот бой можно организовать, то он должен быть организован», — цитирует Котто BoxingScene.