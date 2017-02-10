Фергюсон: деньги сделали Макгрегора мягким, мы с Хабибом будем бороться за пояс

Легковес UFCподелился мнением по поводу расстановки сил в дивизионе.«В любом случае мы с Нурмагомедовым самые жёсткие сукины дети в дивизионе, деньги сделали Макгрегора мягким. Он называет себя призраком, но умеет только исчезать, как призрак. Он фальшивый чемпион. Только мы с Хабибом будем решать, что делать с поясом. Макгрегор постоянно ищет оправдания. Он не хочет драться в дивизионе мужиков. Макгрегор против Мейвезера? Флойд нокаутирует его наглухо», — приводит слова Фергюсона MMA Fighting.Напомним, поединок Фергюсона против россиянинасостоится 4 марта на турнире UFC 209.