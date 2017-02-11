Атлас назвал Ломаченко лучшим боксёром мира P4P и не включил Головкина в топ-10

Знаменитый тренер по боксу Тедди Атлас составил свою десятку лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий. На первое место он поставил чемпиона WBO во втором полулёгком весе Василия Ломаченко. Чемпиону WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадию Головкину места в десятке не нашлось.
Как объяснил Атлас, против Головкина говорят не лучшие выступления в последних боях и низкий уровень соперников.
Десятка Атлас выглядит так:
1. Василий Ломаченко
2. Теренс Кроуфорд
3. Андре Уорд
4. Кит Турман
5. Сергей Ковалёв
6. Роман Гонсалес
7. Гильермо Ригондо
8. Сауль Альварес
9. Мэнни Пакьяо
10. Эррол Спенс-младший.