Альварес: мы сделали Головкину предложение, но он хочет больше, чем заслуживает

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO(48-1-1, 34 КО) заявил, то бой с чемпионом WBA/WBC/IBF(36-0, 33 КО) может сорваться из-за высоких запросов казахстанца.«Замысел в том, чтобы драться с Головкиным после Чавеса. Мы уже сделали ему предложение. Но соперники всегда хотят получить больше, чем заслуживают. В первую очередь они хотят денег, но мы сделали предложение, и если он его примет, то бой будет в этом году», — приводит слова Альвареса Boxing Scene.