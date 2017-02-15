Алгиери: Джейкобс крупнее и быстрее Головкина

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весесчитает, что атлетичность сыграет на рукув бою с«Головкин — фантастический боец и чемпион. Дэнни тоже, но я никогда не наблюдал его тренировки близко, чтобы понять, какой он атлет. Его главный актив в бою с Головкиным — атлетичность. Головкин очень техничен и шикарно бьёт, но не думаю, что он так же атлетичен, как Дэнни. Джекобс крупнее и быстрее. Если он будет боксировать с умом и контролировать пространства — вечер у него удастся», — цитирует Алгиери Boxing News 24.