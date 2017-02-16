Донэр: Магдалено отказался дать мне матч-реванш

Известный филиппинский боксёрсообщил, чтоотказался проводить с ним реванш. В ноябре прошлого года Магдалено отнял у Донэра титул чемпиона мира WBO во втором легчайшем весе, одержав победу по очкам со счётом 118-110 и 116-112 дважды.«Я отдаю должное уважение тем бойцам, которые готовы поставить на кон свой только что выигранный титул в немедленном матче-реванше. Возьмём, к примеру, противостояния Санта Круз — Фрэмптон, Пакьяо — Маркес, Маркес — Васкес, даже Брэдли — Пакьяо. Каждый из победивших в этих противостояниях мог выбрать для себя более лёгкий путь и сражаться с другими соперниками. Но они хотели доказать своё величие.После того как я обсудил с Тоддом Дюбёфом (президент Top Rank) и юристом Top Rank Харрисоном возможность реванша, мне позвонили и сказали, что Магдалено решил сразиться с кем-то другим. Поединок со мной стал для Магдалено самым денежным боем в категории 122 фунта, особенно под эгидой Top Rank. И он заявил, что легко побьёт меня в реванше. Так в чём дело?» — приводит слова Донэра BoxingScene.