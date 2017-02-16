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175 лет назад 2016
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Донэр: Магдалено отказался дать мне матч-реванш

16 февраля 2017, четверг. 15:01. Бокс/ММА
Известный филиппинский боксёр Нонито Донэр сообщил, что Джесси Магдалено отказался проводить с ним реванш. В ноябре прошлого года Магдалено отнял у Донэра титул чемпиона мира WBO во втором легчайшем весе, одержав победу по очкам со счётом 118-110 и 116-112 дважды.

«Я отдаю должное уважение тем бойцам, которые готовы поставить на кон свой только что выигранный титул в немедленном матче-реванше. Возьмём, к примеру, противостояния Санта Круз — Фрэмптон, Пакьяо — Маркес, Маркес — Васкес, даже Брэдли — Пакьяо. Каждый из победивших в этих противостояниях мог выбрать для себя более лёгкий путь и сражаться с другими соперниками. Но они хотели доказать своё величие.

После того как я обсудил с Тоддом Дюбёфом (президент Top Rank) и юристом Top Rank Харрисоном возможность реванша, мне позвонили и сказали, что Магдалено решил сразиться с кем-то другим. Поединок со мной стал для Магдалено самым денежным боем в категории 122 фунта, особенно под эгидой Top Rank. И он заявил, что легко побьёт меня в реванше. Так в чём дело?» — приводит слова Донэра BoxingScene.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Нонито Донэр
Новости. Бокс/ММА
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