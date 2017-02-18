Минаков: в бою с Митрионом Емельяненко покажет себя, свою универсальность

Чемпион Bellator Виталий Минаков поделился ожиданиями от поединка Фёдора Емельяненко и Мэтта Митриона на турнире Bellator 172. Поединок состоится в ночь с 18 на 19 февраля в Сан-Хосе.
“Я вырос на боях Емельяненко. Этот человек был и остаётся для меня легендой. На его боях воспитано не одно поколение бойцов. Человек более пяти лет оставался непобеждённым в ММА, никто даже близко не мог подойти к нему по уровню. Свой последний бой я провел на одном турнире с Фёдором. Я лично видел, насколько это сильный, мощный и неуступчивый боец. Bellator — одна из сильнейших мировых лиг по боям без правил, где собраны сильные и опасные соперники. Я думаю, что в бою с Митрионом Емельяненко покажет себя, свою универсальность, продемонстрирует яркий и красочный бой и непременно завоюет победу. Буду болеть и переживать за Фёдора. Желаю ему удачи”, — цитируют Минакова «Известия».
«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию событий, связанных с боем Емельяненко — Митрион.