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Атлас: Макгрегор нарушит правила бокса в бою с Мейвезером

18 февраля 2017, суббота. 14:48. Бокс/ММА
Знаменитый тренер по боксу Тедди Атлас считает, что Конор Макгрегор намерен нарушать правила бокса в поединке с Флойдом Мейвезером-младшим.

«Почему Макгрегор соглашается драться по этим правилам, если по ним он не сможет победить? Потому, что он их нарушит. Он выйдет, нарушит правила, прижмёт Мейвезера, а потом станет твердить, что он король ринга. Даже если он потеряет свой гонорар, его имя взлетит до небес. Он такой же гений рекламы, как Флойд. Никто не думает о такой вероятности, но Флойду лучше иметь её ввиду», — цитирует Атласа ESPN.
Источник: boxingnews24 Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Тедди Атлас Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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