Атлас: Макгрегор нарушит правила бокса в бою с Мейвезером

Знаменитый тренер по боксусчитает, чтонамерен нарушать правила бокса в поединке с«Почему Макгрегор соглашается драться по этим правилам, если по ним он не сможет победить? Потому, что он их нарушит. Он выйдет, нарушит правила, прижмёт Мейвезера, а потом станет твердить, что он король ринга. Даже если он потеряет свой гонорар, его имя взлетит до небес. Он такой же гений рекламы, как Флойд. Никто не думает о такой вероятности, но Флойду лучше иметь её ввиду», — цитирует Атласа ESPN.