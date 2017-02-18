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175 лет назад 2016
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Российские боксёры из команды Patriot Boxing Team победили во втором матче WSB

18 февраля 2017, суббота. 21:32. Бокс/ММА
Российские боксёры из команды Patriot Boxing Team победили китайский коллектив China Dragons во втором матче второго этапа Всемирной серии бокса (WSB).

Борьба российских и китайских боксёров завершилась со счётом 4:1 в пользу Patriot Boxing Team. Победы одержали Максим Бабанин (свыше 91 кг), Данил Швед (до 81 кг), Артём Зайцев (до 69 кг) и Шахриер Ахмедов (до 60 кг). Овик Оганнисян (до 52 кг) уступил своему сопернику.

Следующим соперником Patriot Boxing Team станет команда Uzbek Tigers. Встреча состоится 4 марта.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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WSB
Новости. Бокс/ММА
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