Соннен был готов заменить Митриона и провести бой с Емельяненко

Американский боец Чейл Соннен предложил свою кандидатуру на замену своему соотечественнику Мэтту Митриону, который должен был провести бой с россиянином Фёдором Емельяненко, однако не смог из-за болезни.
Бой Емельяненко с Митрионом должен был стать главным поединком турнира Bellator 172 в Сан-Хосе (США).
Журналист ESPN Бретт Окатомо в «твиттере» сообщил, что на своё предложение Соннен получил отказ.
Также заменить Митриона вызвался англичанин Оли Томпсон, однако бой с участием Емельяненко 19 февраля был окончательно отменён.