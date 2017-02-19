Шлеменко: Емельяненко опытный боец, он знает, как действовать в таких ситуациях

Российский боец MMAпрокомментировал отмену боя междуна турнире Bellator 172. У Митриона были обнаружены камни в почках.«Для любого бойца отмена боя – непростое испытание, и возраст Фёдора тут ни при чём. Но Емельяненко — опытный боец, он знает, как действовать в таких ситуациях. Судя по ещё более возрастным бойцам, как Ден Хендерсон, могу сказать, что отмены многими нормально переносятся независимо от возраста.Не знаю, как сейчас решат в Bellator, но желательно было бы всё-таки провести бой Емельяненко – Митрион. Но если ждать придётся слишком долго, то тогда имело бы смысл подобрать Фёдору другого соперника. Тем более, что в ростере тяжёлого веса Bellator есть кого выбрать.Если поединок с Митрионом состоится, буду болеть за Фёдора и надеяться на его преимущество в скорости и опыте. Но шансы бойцов оценил бы как 50 на 50. Во-первых, бой будет в США – это другая страна. Во-вторых, Митрион тяжелее Фёдора, и, в-третьих, у Емельяненко не так много опыта именно в клетке. А работа в ринге сильно отличается, ведь канаты растягиваются, за них можно чуть-чуть вытащить тело и к ним сложнее прижимать и контролировать. А клетка – это фактически стена. Зажимать соперника к клетке и работать из этого положения – отдельная наука. Преимущество в такой ситуации как раз получает более габаритный боец, в данном случае это Митрион», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.