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175 лет назад 2016
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Тактаров отказался играть в американском фильме русского, убивающего украинцев

19 февраля 2017, воскресенье. 17:05. Бокс/ММА
Бывший боец UFC Олег Тактаров отказался играть в голливудском фильме русского сепаратиста, убивающего мирных жителей украинской деревни.

«У меня сейчас как никогда туго с деньгами, но уже сказал нет этому „заманчивому предложению“ из Голливуда:

Роман с дружками, русскими, конечно, уничтожил мирную украинскую деревню, а потом сбил американский военный самолёт, всех убил. Один остался, и думаю, всех нас должен замочить. Что-то подобное я уже видел.

PS. Надеюсь судьба мне пошлёт другую работу, чтоб как-то помочь детям студентам, но играть это… Лучше голодать», — написал Тактаров в «Фейсбуке».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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