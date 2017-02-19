Тактаров отказался играть в американском фильме русского, убивающего украинцев

Бывший боец UFCотказался играть в голливудском фильме русского сепаратиста, убивающего мирных жителей украинской деревни.«У меня сейчас как никогда туго с деньгами, но уже сказал нет этому „заманчивому предложению“ из Голливуда:Роман с дружками, русскими, конечно, уничтожил мирную украинскую деревню, а потом сбил американский военный самолёт, всех убил. Один остался, и думаю, всех нас должен замочить. Что-то подобное я уже видел.PS. Надеюсь судьба мне пошлёт другую работу, чтоб как-то помочь детям студентам, но играть это… Лучше голодать», — написал Тактаров в «Фейсбуке».