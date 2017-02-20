Элиминатор WBO Абрахам — Красничи состоится 22 апреля в Германии

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях(45-5-0, 30 КО) проведёт поединок против экс-претендента на титул чемпиона WBA(46-4-0, 17 КО) 22 апреля в Эрфурте (Германия), сообщает BoxingScene. Этот бой будет носить статус отборочного поединка за звание официального претендента на титул чемпиона мира WBO во втором среднем весе.Последний раз Абрахам выходил на ринг в июле прошлого года против Тима Робина Лихауга, над которым одержал досрочную победу, завоевав вакантный титул WBO International.