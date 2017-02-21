Беллью: без колебаний разобью Хэю лицо в ответ на провокацию

Британский боксёрпредупредил своего соотечественникао том, что без колебаний ударит его в следующий раз, когда он попытается его спровоцировать на пресс-конференции. На предыдущей пресс-конференции Хэй ударил Беллью на дуэли взглядов после того, как тот оттолкнул его.Поединок между этими боксёрами состоится 4 марта в Великобритании.«Если он приблизится ко мне и спровоцирует, я первым разобью его долбаное лицо. Если он приблизится ко мне, меня ничего не будет волновать… В первый раз я его оттолкнул, потому что никогда никого не бил на пресс-конференции. Я бил кого-то только в ответ. Я никогда не бил первым. Но в этот раз я не буду вторым. На данный момент счёт 1-0 в его пользу. Вот как я расцениваю это. Он ударил исподтишка. Если он ещё раз попытается меня спровоцировать, поверьте, я буду первым», — цитирует Беллью BoxingScene.