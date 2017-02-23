Шеннон Бриггс и Фрес Окендо договорились о бое

Команды Шеннона Бриггса и Фреса Окендо достигли договорённости об организации поединка, в котором на кону будет стоять титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе.
Ранее были проведены промоутерские торги на право организации боя, в итоге признанные несостоявшимися. Совет WBA установил минимальный порог для торгов в $ 1 млн, но никто из промоутеров не пожелал платить такие деньги.
«Мы очень рады, что нам удалось достичь договорённости. Это был длительный процесс и тяжёлые переговоры. Но хорошая новость состоит в том, что у Фреса теперь наконец появится шанс завоевать титул WBA», — цитирует промоутера Окендо Джона Вирта BoxingScene.
Дата и место проведения боя пока не сообщаются.