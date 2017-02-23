Бриггс: я побил Формана, а теперь могу побить его рекорд

Американецпрокомментировал достижение договорённости со проведении боя за звание регулярного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Поединок планируется провести в начале мая. Точная дата и место боя пока не известны.«У меня есть возможность завоевать ещё один титул чемпиона мира, спустя 20 лет после того, как я впервые стал чемпионом. В 45 лет я могу войти в историю, побив рекорд Джорджа Формана, который завоевал титул в 44 года. По иронии судьбы именно я побил Формана, когда завоевал свой первый титул чемпиона мира, а теперь я могу побить его рекорд. Я также могу стать первым боксёром, становившимся чемпионом в трёх разных десятилетиях», — приводит слова Бриггса Fightnews.