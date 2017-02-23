Тренер Хэя: я не удивлюсь, если Дэвид всё равно легче Беллью

Шэйн Макгиган, тренер, прокомментировал слова будущего соперника своего подопечногоо том, что Дэвид греется на солнышке в Майами, в то время как Тони прозябает в холоде.«Возможно, у Дэвида и роскошная яхта, но он был окружён роскошью всю свою профессиональную карьеру, так что здесь ничего не изменилось. Беллью предстоит серьёзный бой, потому что Дэвид находится в прекрасной форме. Когда он счастлив, то отлично тренируется. Именно поэтому мы и поехали в Майами, чтобы он был счастлив. В Майами легко вести здоровый образ жизни — правильно питаться и нормально тренироваться. Три с половиной года Дэвид был вне бокса, а тело адаптируется к любым условиям. Он наслаждался этим временем со своей семьёй, но я не удивлюсь, если он всё равно легче Беллью. Итак, у нас есть подтянутый парень и парень с лишним весом. Посмотрим», — приводит слова Макгигана Sky Sports.