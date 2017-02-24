Фергюсон: Макгрегор использует бокс, чтобы навсегда сбежать из MMA

Боец смешанных единоборствсчитает, чтоне желает больше выступать в UFC.«Не жду его возвращения. Он использует бокс, чтобы покинуть ММА навсегда. Пускай бежит. Его тут не ждут. В категории до 170 фунтов его заставил сдаться пятый номер рейтинга, а я — второй номер. Он получил чемпионский пояс, потому что Дэна Уайт так хотел. Это было выгодно компании, на которую я работаю и которую люблю», — приводит слова Фергюсона Fox Sports.Следующий поединок Тони Фергюсон проведёт 4 марта против россиянина Хабиба Нурмагомедова.