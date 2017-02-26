Фергюсон — Макгрегору: возвращайся, когда станешь мужчиной

Боец лёгкого веса UFCдал очередной комментарий о чемпионе своей категории. Ирландец временно не выступает в связи с беременностью подруги.«Мне не надо слишком много говорить о Коноре. У него скоро будет ребёнок. Я сказал ему пойти и потратить немного своих денег. Делай, что должен, а потом возвращайся, когда будешь готов стать мужчиной», — приводит слова Фергюсон.4 марта в рамках турнира UFC 209 Фергюсон сразится с Хабибом Нурмагомедовым за титул временного чемпиона лёгкой категории.