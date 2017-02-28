Матвей Коробов расторг контракт с Top Rank

Российский боксёр(27-1-0, 14 КО), выступающий в категории среднего веса, разорвал контракт с промоутерской компанией Top Rank, с которой дебютировал на профессиональном ринге. Своё решение прекратить сотрудничество с компаниейроссиянин объяснил тем фактом, что по вине Top Rank был сорван уже не один его бой.«Они сорвали мне уже не первый бой, поэтому мы разорвали контракт по обоюдному согласию. Сейчас веду переговоры с другими компаниями», — цитирует Коробова ТАСС.Боб Арум также подтвердил прекращение сотрудничества с российским боксёром.