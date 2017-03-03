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Поветкин отстранён WBC на неопределённый срок и оштрафован на $ 250 тыс.

3 марта 2017, пятница. 08:13. Бокс/ММА
Всемирный боксёрский совет (WBC) отстранил российского боксёра Александра Поветкина на неопределённый срок за неоднократное нарушение антидопинговых правил и оштрафовал его на $ 250 тыс., сообщается в пресс-релизе совета.

Поветкин 21 мая должен был провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе, но в его допинг-пробе были обнаружены следы мельдония, а в декабре перед боем за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном стало известно о содержании в допинг-пробе спортсмена остарина.

«В соответствии с решением WBC от 17 августа 2016 года, господин Поветкин должен быть отстранен от участия в любых боях под эгидой WBC на неопределённый срок. Поветкин должен заплатить штраф в WBC в $ 250 тыс.», – говорится в сообщении.
Источник: Официальный сайт WBC Сообщить об ошибке
Теги
Александр Поветкин Допинг
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