Поветкин отстранён WBC на неопределённый срок и оштрафован на $ 250 тыс.

Всемирный боксёрский совет (WBC) отстранил российского боксёра Александра Поветкина на неопределённый срок за неоднократное нарушение антидопинговых правил и оштрафовал его на $ 250 тыс., сообщается в пресс-релизе совета.Поветкин 21 мая должен был провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжёлом весе, но в его допинг-пробе были обнаружены следы мельдония, а в декабре перед боем за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном стало известно о содержании в допинг-пробе спортсмена остарина.«В соответствии с решением WBC от 17 августа 2016 года, господин Поветкин должен быть отстранен от участия в любых боях под эгидой WBC на неопределённый срок. Поветкин должен заплатить штраф в WBC в $ 250 тыс.», – говорится в сообщении.