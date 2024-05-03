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Жозе Альдо «создал» идеального бойца, использовав индивидуальные качества других атлетов

Жозе Альдо «создал» идеального бойца, использовав индивидуальные качества других атлетов
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Легендарного бразильского бойца и члена Зала славы UFC Жозе Альдо попросили создать идеального бойца, использовав качества других атлетов. Его ответ таков:

  • защита от ударов и тейкдаунов — Жозе Альдо;
  • проведение сабмишенов — Чарльз Оливейра;
  • крепость челюсти — Макс Холлоуэй;
  • кардио — Мераб Двалишвили;
  • проведение тейкдаунов — Жорж Сен-Пьер;
  • грэпплинг — Демиан Майя.

Жозе Альдо вернётся в октагон на турнире UFC 301, который состоится в Рио-де-Жанейро 5 мая. Ему предстоит встретиться с топовым бойцом легчайшего веса UFC Джонатоном Мартинесом.

Напомним, последний раз Жозе Альдо дрался на турнире UFC 278, который состоялся в августе 2022 года. Тогда его оппонентом был грузинский боец Мераб Двалишвили. Бой завершился победой Мераба единогласным решением судей.

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