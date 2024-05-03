Жозе Альдо «создал» идеального бойца, использовав индивидуальные качества других атлетов
Легендарного бразильского бойца и члена Зала славы UFC Жозе Альдо попросили создать идеального бойца, использовав качества других атлетов. Его ответ таков:
- защита от ударов и тейкдаунов — Жозе Альдо;
- проведение сабмишенов — Чарльз Оливейра;
- крепость челюсти — Макс Холлоуэй;
- кардио — Мераб Двалишвили;
- проведение тейкдаунов — Жорж Сен-Пьер;
- грэпплинг — Демиан Майя.
Жозе Альдо вернётся в октагон на турнире UFC 301, который состоится в Рио-де-Жанейро 5 мая. Ему предстоит встретиться с топовым бойцом легчайшего веса UFC Джонатоном Мартинесом.
Напомним, последний раз Жозе Альдо дрался на турнире UFC 278, который состоялся в августе 2022 года. Тогда его оппонентом был грузинский боец Мераб Двалишвили. Бой завершился победой Мераба единогласным решением судей.
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