Результаты взвешивания Альвареса и Мунгии

Сегодня, 3 мая, состоялась церемония официального взвешивания к поединку между популярным мексиканским атлетом и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и его соотечественником экс-чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO Хайме Мунгией.

Вес Альвареса составил 75,6 кг, а Мунгии — 75,9 кг.

Поединок между Саулем Альваресом и Хайме Мунгией состоится 5 мая.

Хайме Мунгии 27 лет. Он является непобеждённым бойцом и имеет в своём активе 43 победы, 34 из которых одержаны досрочно. В последний раз он выходил на ринг 27 января 2024 года. Его оппонентом был Джон Райдер, которого Хайме победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Последний раз Сауль Альварес выходил на ринг 30 сентября 2023 года. Его оппонентом был Джермелл Чарло, которого мексиканец победил единогласным решением судей.