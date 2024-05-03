Бой между Уильямом Гомисом и Джином Силвой отменён

Бой между французским бойцом UFC Уильямом Гомисом и бразильцем Джином Силвой отменён ввиду проблем со здоровьем Гомиса. Они должны были подраться на турнире UFC 301.

На официальной церемонии взвешивания французский боец шатался и выглядел потерянным. Сотрудники лиги помогли ему покинуть помещение. Скорее всего, причиной отмены стала тяжёлая весогонка Гомиса.

Напомним, Уильяму Гомису 26 лет. Он дебютировал в UFC на турнире UFC Fight Night 209, который стал первым ивентом лиги, прошедшим во Франции. Тогда его оппонентом был Ярно Эрренс, которого Уильям победил решением большинства судей. В UFC Гомис является непобеждённым и идёт на серии из трёх побед.

Джин Силва имеет в своём рекорде 11 побед и два поражения. В UFC он дебютировал на турнире UFC Fight Night 234, который состоялся 13 января 2023 года. Его оппонентом был Вестин Уилсон, которого он победил техническим нокаутом в первом раунде.