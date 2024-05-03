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Стал известен новый соперник Гиги Чикадзе

Стал известен новый соперник Гиги Чикадзе
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Топовый боец полулёгкого дивизиона UFC грузин Гига Чикадзе проведёт следующий бой против английского бойца Арнольда Аллена на турнире UFC 304, который пройдёт 27 июля в Манчестере, Англия. Об этом сообщает спортивный портал MMAJunkie.

Напомним, Гига Чикадзе в последнем поединке, который состоялся 26 августа 2023 года на турнире UFC Fight Night 225, встретился с Алексом Касересом. Тогда грузинский боец победил американца единогласным решением. В своём активе Гига имеет 15 побед и три поражения.

Арнольд Аллен, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 21 января на турнире UFC 297, встретился с непобеждённым российским бойцом Мовсаром Евлоевым. Бой завершился победой Евлоева единогласным решением судей.

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