Стал известен новый соперник Гиги Чикадзе

Топовый боец полулёгкого дивизиона UFC грузин Гига Чикадзе проведёт следующий бой против английского бойца Арнольда Аллена на турнире UFC 304, который пройдёт 27 июля в Манчестере, Англия. Об этом сообщает спортивный портал MMAJunkie.

Напомним, Гига Чикадзе в последнем поединке, который состоялся 26 августа 2023 года на турнире UFC Fight Night 225, встретился с Алексом Касересом. Тогда грузинский боец победил американца единогласным решением. В своём активе Гига имеет 15 побед и три поражения.

Арнольд Аллен, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 21 января на турнире UFC 297, встретился с непобеждённым российским бойцом Мовсаром Евлоевым. Бой завершился победой Евлоева единогласным решением судей.