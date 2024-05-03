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Исраэль Адесанья назвал победителя в поединке Пантожа — Эрцег

Исраэль Адесанья назвал победителя в поединке Пантожа — Эрцег
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Известный нигерийский боец Исраэль Адесанья проанализировал предстоящий титульный бой между чемпионом UFC в наилегчайшем весе Александром Пантожей и австралийцем Стивом Эрцегом.

«Я даже не знал, что тот чувак австралиец. Бой с Пантожей будет для него чертовски тяжёлым. Мне правда хочется, чтобы Стив победил, потому что это была бы крутая история. Четвёртый бой в UFC, ему звонят, предлагают титульник, и он такой: «Кто, я!?» Очень надеюсь, что Стив добьётся своего.

Но не стоит недооценивать Пантожу. Он ломает людей, а это трудно, особенно если касается таких парней, как Морено. Сломить их дух непросто, и ему удаётся делать это с помощью давления, постоянных атак и своего бензобака. Я недостаточно много наблюдал за Стивом, чтобы ставить на него, но мне довелось видеть бои Пантожи, и я знаю его способности. Мой официальный выбор — Алекс», — приводит слова Адесаньи портал Bloody Elbow.

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