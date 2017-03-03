Хэй: чтобы подняться в супертяжёлый вес Беллью наелся пирожков

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (28-2) в очередной раз раскритиковал своего будущего соперника — чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Тони Беллью (28-2-1).
«Я по-прежнему выгляжу как боец крузервейта, но я прилично набрал. Моя диета была даже строже, чем в те времена, когда я боксировал в тяжёлом весе. Что касается Беллью, то он явно наелся пирожков, чтобы добрать нужных килограммов до хэвивейта.
Он скоро узнает, что такое удар тяжеловеса. Да, он провёл несколько спаррингов с большими ребятами, но никто из его партнёров не бьёт так, как бью я. Мои удары очень быстрые и взрывные, Беллью не знает, с какой мощью ему придётся столкнуться», — приводит слова Хэя SkySports.
Добавим, что бой между Хэем и Беллью состоится завтра, 4 марта. на лондонской «О2 Арене».