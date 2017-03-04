Шлеменко победил Брэдли и другие результаты M-1 Challenge 75 в Москве

Главным событием сегодняшнего шоу M-1 Challenge 75 в Москве был поединок между российским средневесом Александром Шлеменко и американцем Полом Брэдли. Начиная с первого раунда россиянин работал жёсткими сериями, которые приносили плоды. Американец же, в свою очередь, демонстрировал удивительную стойкость и пытался искать шансы в клинчах.
После двух успешных раундов Шлеменко предпочёл не форсировать события в заключительной пятиминутке и спокойной довёл поединок до победы единогласным решением судей.
Результаты турнира:
Супербой
До 84 кг, Александр Шлеменко (Россия) (55-9) – Пол Брэдли (США) (23-8) – победа Шлеменко единогласным решением судей.
Основные бои
Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе
До 77 кг, Алексей Кунченко (Россия) (16-0) – Максим Грабович (Россия) (5-2) – победа Кунченко единогласным решением судей.
До 93 кг, Карлос Эдуардо (Бразилия) (15-4) – Борис Полежай, (Украина) (15-6) – победа Карлоса Эдуардо единогласным решением судей.
До 70,3 кг, Максим Дивнич (Россия) (13-2) – Кеон Колдуэлл (США) (11-4) – победа Дивнича техническим нокаутом во втором раунде.
До 77 кг, Сергей Романов (11-1) – Магомед Султанахмедов (18-6) – победа Романова единогласным решением судей.
Предварительные бои
До 68 кг, Роман Богатов (Россия) – Алексей Сотников (Россия) (4-2) – победа Богатова решением судей.
До 80 кг, Данила Приказа (Россия) (6-1-1) – Максим Мельник (Украина) (3-3) — победа Приказа удушающим приёмом в первом раунде.
До 65,8 кг, Йонг Бок Кил (Южная Корея) (8-2-1) — Виктор Колесник (Россия) (9-2-1), 65,8 кг – ничья.
До 70,3 кг, Абубакар Местоев (Россия) (4-0) – Нико Самсонидзе (Германия) (2-1) – победа Местоева единогласным решением судей.
До 70,3 кг, Раул Тутараули (Грузия) (8-3) – Мохамед Грабински (Германия и Польша (14-4) – победа Тутараули техническим нокаутом во втором раунде.
До 84 кг, Валерий Мясников (Россия) (11-1-2) – Амилкар Алвеш (Бразилия) (15-11) – победа Мясникова нокаутом в первом раунде.