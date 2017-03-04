Тактаров: у Шлеменко есть «боллс» — то, без чего бойца не существует

Бывший боец UFCпрокомментировал победу россиянинанад американцем Полом Брэдли на турнире M-1 Challenge 75 в Москве.«У Александра есть стержень, такой стержень, которого нет у многих бойцов. Я видел его бои с более молодыми соперниками, в том числе нашими, которые более талантливы, но вот у него есть, как по-английски говорят, „боллс“, то есть нечто такое, чего нельзя потрогать и без чего бойца не существует. Это распространяется на человека не только во время боя, но и вообще по жизни. Знаете ли, не все могут быть бойцами», — сказал Тактаров в эфире «Матча».