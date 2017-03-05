Оверем нокаутировал Ханта

Сегодня ночью в Лас-Вегасе прошёл турнир UFC 209. Первым поединком основного карда шоу стала встреча двух опытных бойцов — Алистайра Оверема (42-15) и Марка Ханта (12-11).
Это был второй поединок между ними, ранее спортсмены столкнулись в 2008 году, тогда Оверем одержал победу в первом же раунде.
Сегодня на определение сильнейшего понадобилось почти три раунда. Развязка боя произошла, когда Оверем сумел нанести сопернику удар коленом в голову. После голландец нанёс ещё один удар, добив и без того уже не сопротивлявшегося Ханта.