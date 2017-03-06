Беллью: я сломал руку во втором или третьем раунде боя с Хэем

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBCпризнался, что сломал руку в бою с«Я счастлив, что Дэвид дома и он здоров. Мы получили травмы в бою. Я сломал руку во втором или третьем раунде, и теперь она сильно болит. У меня самого были большие проблемы с правым коленом, но люди не хотят о таком слышать. Вот почему я с самого начала спрашивал у Дэвида, в порядке ли он. И поверьте, четыре раунда он был в порядке.Я знаю, что он говорил обо мне отвратительные вещи, но такое было только с одной стороны. Я не хотел травмировать его и никогда бы не сказал, что хочу нанести кому-то травму. А моему 11-летнему сыну пришлось слушать о том, как Хэй хочет меня обезглавить», — цитирует Беллью Boxing Scene.